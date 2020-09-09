AstraZeneca призупинила тестування COVID-вакцини через побічний ефект у добровольця

AstraZeneca призупинила тестування COVID-вакцини через побічний ефект у добровольця

Укрінформ
Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка разом із Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, призупинила третю фазу випробувань потенційної вакцини після того, як в одного з добровольців виявили побічний ефект.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У самій компанії назвали таке призупинення "рутинним" після того, як одному з добровольців, на якому випробовують вакцину, стало зле.

За словами речника Оксфордського університету, під час масштабних випробувань, декому з добровольців випадково може стати зле, але це все потрібно ретельно перевіряти.

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Очікується, що тестування потенційної вакцини від коронавірусу відновиться впродовж наступних декількох днів.

Повідомляється, що це вже вдруге, коли тестування вакцини від AstraZeneca й Оксфордського університету тимчасово призупиняється.

Зазначається, що саме ця потенційна вакцина, чиє випробовування вже перебуває на останній стадії, розглядається у світі з великою надією, адже може найпершою з’явитися на ринку та при цьому вважатися найбільш надійною.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 вересня у світі загалом зафіксовано 27,738 млн випадків коронавірусу. З них вже одужали 19,83 млн людей, а померли - 901,8 тисячі.

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