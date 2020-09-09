AstraZeneca призупинила тестування COVID-вакцини через побічний ефект у добровольця

Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка разом із Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, призупинила третю фазу випробувань потенційної вакцини після того, як в одного з добровольців виявили побічний ефект.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У самій компанії назвали таке призупинення "рутинним" після того, як одному з добровольців, на якому випробовують вакцину, стало зле.

За словами речника Оксфордського університету, під час масштабних випробувань, декому з добровольців випадково може стати зле, але це все потрібно ретельно перевіряти.

Очікується, що тестування потенційної вакцини від коронавірусу відновиться впродовж наступних декількох днів.

Повідомляється, що це вже вдруге, коли тестування вакцини від AstraZeneca й Оксфордського університету тимчасово призупиняється.

Зазначається, що саме ця потенційна вакцина, чиє випробовування вже перебуває на останній стадії, розглядається у світі з великою надією, адже може найпершою з’явитися на ринку та при цьому вважатися найбільш надійною.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 вересня у світі загалом зафіксовано 27,738 млн випадків коронавірусу. З них вже одужали 19,83 млн людей, а померли - 901,8 тисячі.