Україна веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу з двома виробниками - МОЗ

Україна веде перемовини щодо закупівлі вакцини проти COVID-19 з компаніями «Астразенека» та китайським виробником вакцин.

Крім того, Україна розраховує на 8 млн доз вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді 4 вересня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми спілкуємось практично зі всіма лідерами з точки зору розробки вакцин. Що це за компанії. Перше, ми ведемо перемовини з компанією «Астразенека» (AstraZeneca – ред.) - відома компанія, яка разом з Оксфордським університетом розробляє цю вакцину. Зараз вони перебувають на третій фазі клінічних випробувань. Очікуємо у четвертому кварталі відповідно закінчення клінічних випробувань і реєстрацію вакцини. Ведемо саме перемовини, очікуємо від них пропозицію щодо кількості вакцин, яку вони готові будуть поставити і в якій черзі готові будуть поставляти нам», - розповів Степанов, додавши, що Україна виділила кошти і готова вносити передоплату.

Окрім того, за інформацією міністра, МОЗ веде перемовини з китайським виробником «Сеновакс», який теж знаходиться на третій стадії клінічних випробувань та який має надати інформації щодо кількості доз, яку компанія готова поставити після початку виробництва вакцини.

Степанов також поінформував, що Україну прийняли до країн глобальної ініціативи COVAX щодо розподілу вакцин.

«20% від кількості населення - це для України близько 8 млн доз. Вже в нас триває процес підписання договорів, відповідних меморандумів, угод, щоб відразу після виготовлення і реєстрації вакцин ми також могли їх отримати», - повідомив Степанов.

Серед компаній, з якими Україна також комунікує щодо питання вакцин, Степанов назвав «Джонсон і Джонсон», «Пфайзер», «Модерна».

Водночас міністр висловив жаль, що на сьогодні немає жодної компанії, яка б вже виготовила і зареєструвала вакцину.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.

На сьогодні в столиці вже 14 477 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 319.