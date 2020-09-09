Європа має найвищі шанси отримати безпечну вакцину проти COVID-19 – фон дер Ляєн

Європейці зараз мають найвищі шанси вже невдовзі отримати безпечну та ефективну вакцину від коронавірусу, адже Єврокомісія завершила процес попередніх переговорів вже з шістьма провідними фармакологічними компаніями щодо вакцини.

Як передає Укрінформ, про це у середу заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляється на сайті Європейської Комісії.

«Я щаслива оголосити, що ми завершили переговори з компанією BioNTech-Pfizer щодо початкової закупівлі 200 мільйонів доз майбутньої вакцини проти коронавірусу, та додаткового виробництва ще 100 мільйонів доз вакцини для її застосування в країнах ЄС та у третіх країнах. Це шоста фармакологічна компанія, з якою ми провели такі переговори та у рекордні терміни підписали угоди щодо потенційного виробництва вакцин. Наші шанси розвинути та застосувати безпечну та ефективну вакцину ніколи не були вищими, як для європейців тут, вдома, так і для решти світу», - наголосила президент Єврокомісії.

Окрім BioNTech-Pfizer, яка стала шостою компанією-учасницею «противірусного» проєкту Єврокомісії, у розробці вакцини беруть участь такі компанії, як Sanofi-GSK (угода від 31 липня), Johnson & Johnson (угода від 13 серпня), CureVac (18 серпня) та Moderna (24 серпня). Перший контракт, підписаний Єврокомісією з компанією AstraZeneca, набув чинності 27 серпня поточного року.

Як йдеться у повідомленні, BioNTech - німецькою компанією, яка співпрацює з розташованою у США компанією Pfizer над розробкою нової вакцини на основі носія RNA (mRNA). Елементи mRNA відіграють фундаментальну роль у людській біології, адже надсилають клітинам тіла прямий сигнал до вироблення протеїнів, що дозволяють запобігати хворобі або боротися з нею.

Угоди із згаданими компаніями укладені в рамках реалізації Європейської стратегії вакцинації, яка була ухвалена Єврокомісією 17 червня 2020 року. Ця стратегія ставить завдання забезпечити всіх європейців безпечною, ефективною та доступною вакциною високої якості проти коронавірусу у термін від 12 до 18 місяців.

У рамках кампанії з Глобальної відповіді на коронавірус Єврокомісія змогла мобілізувати державні, приватні та доброчинні фонди на суму майже 16 мільярдів євро, які використовуються для забезпечення універсального доступу людей до засобів тестування, лікування та вакцинації.