Степанов назвав умови припинення самоізоляції для іноземців з "червоної" зони
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Якщо громадянин прилітає з країни, віднесеної до “червоної” зони, то він потребує самоізоляції або обсервації. Яким чином він може припинити цю самоізоляцію чи обсервацію? - Або здати тест ПЛР, перебуваючи безпосередньо в країні, тобто після того, як встановлений додаток “Дій вдома”, він може здати тест ПЛР - і припиняється відповідно самоізоляція. Або в інший спосіб, і це було введено постановою уряду від 1 серпня: якщо він здав відповідний тест ПЛР, і той негативний за 48 годин, до того як він перетнув кордон України”, - сказав Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, раніше було оприлюднено алгоритм дії громадян, які повертаються з-за кордону, або іноземців, які в'їжджають в Україну з країн “червоної зони”. Зокрема вимогою була 14-денна обсервація або самоізоляція, яку припинити можна, здавши тест ПЛР в одній із сертифікованих лабораторій. Перелік лабораторій і порядок припинення 14-денної обсервації або самоізоляції оприлюднений на сайті Центру громадського здоров’я.
Станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадки COVID-19, за добу — 1061 новий.