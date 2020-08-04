Степанов назвав умови припинення самоізоляції для іноземців з "червоної" зони

Іноземці, що прибувають в Україну з "червоної" зони, мають надати тест ПЛР, який свідчить про негативний результат за 48 годин до перетину кордону.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Якщо громадянин прилітає з країни, віднесеної до “червоної” зони, то він потребує самоізоляції або обсервації. Яким чином він може припинити цю самоізоляцію чи обсервацію? - Або здати тест ПЛР, перебуваючи безпосередньо в країні, тобто після того, як встановлений додаток “Дій вдома”, він може здати тест ПЛР - і припиняється відповідно самоізоляція. Або в інший спосіб, і це було введено постановою уряду від 1 серпня: якщо він здав відповідний тест ПЛР, і той негативний за 48 годин, до того як він перетнув кордон України”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, раніше було оприлюднено алгоритм дії громадян, які повертаються з-за кордону, або іноземців, які в'їжджають в Україну з країн “червоної зони”. Зокрема вимогою була 14-денна обсервація або самоізоляція, яку припинити можна, здавши тест ПЛР в одній із сертифікованих лабораторій. Перелік лабораторій і порядок припинення 14-денної обсервації або самоізоляції оприлюднений на сайті Центру громадського здоров’я.

Станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадки COVID-19, за добу — 1061 новий.