Вакцину проти COVID-19 Україна може отримати за доступною ціною або безкоштовно - Ляшко

Віктор Ляшко взяв участь у черговій онлайн-зустрічі щодо участі України в механізмі глобального доступу до вакцин проти COVID-19.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив у Facebook.

«Тільки-но завершили чергову онлайн-зустріч щодо участі України в механізмі COVAX - механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Беручи участь в цьому механізмі, уряд України для реагування на пандемію COVID-19 зможе забезпечити доступ до ліцензованого безпечного та ефективного імунологічного препарату, коли той стане доступний. Завдяки цій співпраці Україна отримає вакцину в обсягах, що покриє 20% населення (траншами), за доступною ціною або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації інших груп високого ризику», - написав Ляшко.

Він зазначив, що співпраця з ВООЗ на цьому етапі дозволяє бути впевненими, що підготовка на рівні країни до масової вакцинації відповідає світовим вимогам.

Ляшко вказав, що станом на кінець липня на етапі доклінічних досліджень перебувають 139 вакцин, 25 вже досліджуються клінічно. З них шість максимально наблизилися до практичного застосування та перебувають на третій стадії випробувань.

Визначити, якою саме буде вакцина досі неможливо, додав головний санітарний лікар. За його словами, зараз лідерами вбачаються вакцини, що потребують дворазового введення (з повторним введенням через 3-4 тижні), хоча на останній стадії випробувань знаходяться перебувають і вакцини з одноразовим введенням.

Як повідомлялося, станом на 30 липня в Україні лабораторно підтверджені 68 794 випадки COVID-19, за добу — 1197 нових.