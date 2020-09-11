За два тижні навчання захворюваність вчителів і учнів на COVID-19 зросла – Міносвіти

З початку навчального року збільшилася захворюваність серед вчителів та учнів.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук написала заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

"За майже 2 тижні навчання різко збільшилася захворюваність серед педагогів та учнів. Станом на 9 вересня захворіло 130 педагогів та 168 учнів, а на самоізоляції перебувають 5 564 педагоги та 115 класів", - написала Мандзій.

Вона зазначила, що зі збільшенням червоних зон зростає і кількість шкіл , які переходять на використання дистанційних технологій в освітньому процесі

"Такий перехід - це вимушений крок, який дозволяє зберегти здоров’я та життя наших дітей та учителів. Ми не вводимо обов’язкове дистанційне навчання, це тимчасові заходи", - написала Мандзій.

Водночас заступниця міністра закликала освітянську спільноту та батьків поставитися з розумінням до складної ситуації та робити все, що в силах кожного. Зокрема, директорам шкіл вона порадила при організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій враховувати технічні можливості учнів.

Як повідомляв Укрінформ, згідно опитуванням, 40% опитанних негативно ставляться до обмежувальних заходів в школах, 72% висловилися за навчання за традиційною системою, тобто з відвідуванням навчального закладу.

За добу в Україні було лабораторно підтвреджено 3 144 нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандімеї в Україні зафіксовано 148 756 випадків захворювання на COVID-19.