Понад 70% українців хочуть, щоб усі уроки проходили в школах

Понад 70% українців вважають, що навчання у школах має бути за традиційною формою, і лише 5% висловилися за дистанційне навчання.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

“72% вважають, що навчання в школах цього року потрібно проводитися за традиційною системою (з відвідуванням навчальних закладів). 19% підтримують змішану форму (традиційну та дистанційну), лише 5% – повністю дистанційну”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відносно більше тих, хто підтримує інноваційні підходи до навчання дітей, серед респондентів молодої вікової категорії (18-29 років) та мешканців міст.

За результатами опитування, 86% тих, чиї діти навчалися у школі цього року під час карантину, зазначили, що вони мали доступ до онлайн навчання. 14% – не мали. Основними причинами, які стали на заваді онлайн навчанню, опитані назвали відсутність інтернету (33%), погану організацію зі сторони навчального закладу (15%) та відсутність комп’ютера, планшета або мобільного телефона (14%). 47% опитаних, чиї діти навчалися онлайн, використовували для занять Viber, 28% – Zoom, 13% – Skype, по 11% – телеуроки або ж Google classroom. 61% зазначили, що заняття з дітьми онлайн відбувалися регулярно, 18% – що вони мали як регулярний, так і нерегулярний характер, і лише 10% сказали, що уроки відбувалися переважно нерегулярно.

Водночас, 74% опитаних вважають, що ситуація з весняним карантином негативно вплинула на успішність навчання дітей у школах. 66% мають подібні очікування і щодо навчання цього року.

Опитування соціологічної групи Рейтинг відбулося 1-5 вересня. Було проведено особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) 2500 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.