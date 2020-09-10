Наступного року ЗНО пройде з 21 травня до 16 липня, ДПА з математики стане обов'язковою

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 10 вересня повідомив очільник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

“Відповідно до чинних нормативно-правових документів МОН затвердило наказ “Про деякі питання проведення ЗНО у 2021 році” ще у 2019 році. Цим наказом визначено, що ЗНО і ДПА у формі ЗНО відбудеться в період з 21 травня до 16 липня”, - сказав Бойко.

Бойко додав, що поки що не йдеться про зміну дат в ЗНО з огляду на поширення COVID-19.

Особливостями ЗНО наступного року, за словами Бойко, є те, що кожен учасник ЗНО матиме можливість обирати не 4, а 5 предметів.

4 обов’язкових предмети тепер входять до державної підсумкової атестації для всіх здобувачів повної загальної середньої освіти — українська мова (обов’язково), математика (обов’язково) , історія України або іноземна мова на вибір, і один предмет зі переліку (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови).

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Бойко зазначив, що норма щодо обов’язковості ДПА закріплена не тільки наказом МОН, а й відображена в указі Президента про запровадження року математики в 2020/2021 навчальному році.

“Одним з пунктів заходів, які мають бути здійснені впродовж цього навчального року аби покращити рівень математичної освіти, передбачена державна підсумкова атестація у формі ЗНО, як обов’язкова, з математики”, - сказав Бойко.

За його словами, для державної підсумкової атестації тести з математики будуть дворівневими: один тест — сертифікаційна робота з математики, в якій будуть завдання виключно рівня стандарт, і сертифікаційна робота де окрім завдань рівня стандарт будуть інші завдання поглибленого рівня, результати виконання яких разом з результатами стандартного тесту будуть використовуватися для різних навчальних закладів

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“Якщо здобувач повної загальної середньої освіти навчався в звичайній школі за програмою рівня стандарту, він буде працювати з тестовим зошитом, в якому буде вміщено завдання рівня стандарту. Цей зошит не буде містити завдання поглибленого рівня, якщо цей абітурєнт проходить лише державну підсумкову атестацію з метою отримання повної загальної середньої освіти і не планує вступати до ЗВО. Але якщо випускник, незважаючи на те, що він здійснював навчання за рівнем стандарту, планує вступати до ЗВО на той напрям підготовки, який вимагає від нього сертифіката з математики, він повинен буде складати повноцінний тест з математики рівня стандарт і поглибленого рівня, аби отримати оцінку за шкалою 100-200”, - пояснив Бойко.

При цьому оцінка в свідоцтво про освіту за шкалою 1-12 буде виставлятися за рівнем стандарт.

Якщо абітурієнт здобував освіту на профільному рівні, то за словам Бойка. Він буде на ЗНО працювати з зошитом, в якому представлені завданні рівня стандарт і поглибленого рівня В цьому випадку оцінка за шкалою 100-200 та 1-12 буде виставлятися за виконання всіх завдань.

“Фактично дворівневі тести стосуються виключно державної підсумкової атестації. Для отримання права участі в конкурсному випробуванні до закладів вищої освіти незалежно від того, на якому рівні викладалася математика, абітурієнт матиме можливість і зобов’язаний буде виконувати завдання цілісного тесту сертифікаційної роботи з математики”, - підсумував Бойко.

На тест рівня стандарт відведено 150 хвилин, на тест рівня стандарт і поглиблений тест - 210 хвилин.

Також, за словами Бойка, у зошитах тестів з математики, а також фізики, хімії будуть розміщені довідкові матеріали, якими зможуть скористатися абітурієнти. Обсяг довідкових матеріалів з математики буде суттєво розширений.

Також серед новацій наступного року, як повідомив Бойко, будуть дворівневі тести - з української мови та з української мови та літератури. Тест з української мови розрахований на 150 хвилин. Результати цього тесту можуть бути використані і для оцінок ДПА, і для вступу в ЗВО.

Тест з української мови та літератури - на 210 хвилин, до нього будуть включені нові формати завдань, які потребуватимуть коротких відповідей.

Як повідомляв Укрінформ, в 2020 році основна сесія ЗНО тривала з 25 червня по 17 липня. Також у 2020 році законом було звільнено здобувачів повної загальної середньої освіти від державної підсумкової атестації у 2019/2020 навчальному році у зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).