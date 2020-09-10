Третина учасників ЗНО з географії не змогли упізнати на карті Бразилію

Третина учасників ЗНО з географії не змогли ідентифікувати на карті Бразилію.

Як передає кореспондент Укрінформу, цей та інші приклади, навів на пресконференції очільник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

“В тесті розміщені такі завдання, які складно трактувати як суто географічне завдання, воно більше стосується загальної обізнаності та освіченості наших випускників. На карті темним кольором було виділено територію (територію Бразилії — ред.) і дані приклади відповідей: США, Китай, Бразилія, Мексика. Завданні є легким з точки зору статистики, психометрії. Майже дві третини (73%) його виконали, тобто правильно вказали, що темним кольором позначена Бразилія. 15% вважають, що це Мексика, 8% вважають, що це США, 2% вважають що це Китай. І це предмет, який діти обирають свідомо, і який необов’язковим предметом”, - сказав Бойко.

У другому прикладі з тесту з географії, як розповів Бойко, учасники ЗНО мали визначити води якого океану в Азовському морі.

Варіанти відповідей були: Тихого океану (31%), Південного океану (11%), Індійського океану (12%) і Атлантичного океану (44%).

“Я відчуваю певний когнітивний дисонанс від того, що половина наших дітей не можуть правильно визначити, що це Атлантичний океан. Кожен третій (учасник ЗНО з географії - ред.) вважає, що води Азовського моря - це Тихий океан.

Також він навів приклад завдання тесту з математики, в якому досить велика частина учасників ЗНО з математики не змогли порахувати додаткову плату за понаднормовий пробіг орендованого автомобіля.

“Вартість оренди автомобілю бюджетного класу складається з основної плати та додаткової плати за понаднормовий пробіг. Чітко визначено, що норма пробігу 50 км за годину, все що решта, становить понаднорму, встановлюється додаткова плата в 6 грн за кожен понаднормовий кілометр. Пробіг орендованого автомобіля 420 км за 6 діб. Перша задача, яку треба було виконати — розрахувати суму грошей, яка буде становити плату за понаднормовий пробіг . ... На превеликий жаль, лише тільки 60% наших абітурієнтів змогли здійснити вправно три дії і фактично розв’язати задачу без використання чернетки в зошиті”, - розповів Бойко.

В цьому ж завданні, за його словами, тільки 36% серед тих, хто правильно виконав першу частину, змогли правильно порахувати, який відсоток становить ця сума (додаткова плата за понаднормовий пробіг) в загальній сумі, яку треба сплатити за оренду автомобіля.

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“Як минулого року, так і в цьому році ми спостерігаємо, що задачі практичного змісту, з використанням елементарних математичних дій є не під силу для значної кількості наших здобувачів повної загальної середньої освіти”, - резюмував Бойко.

Натомість за даними УЦОЯО, в 2020 році пороговий бал “склав/не склав” з математики був знижений у порівнянні з 2019 роком на 2 пункти з 11 до 9. Так само з географії — пороговий бал “склав/не склав” в 2019 році становив 26 балів, у 2020 — 24 бали.

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З математики, кількість учасників ЗНО, які отримали результат за шкалою 100-200, склала 152 030 осіб. З географії - 92 896 осіб.

При цьому, за даними УЦОЯО , найкраще тести ЗНО складали випускники закладів загальної середньої освіти. Зокрема з математики 10,7% склали тест в діапазоні 180-200 балів, 17,7% - в діапазоні 160-180 балів, 18,6% в діапазоні 140-160 балів. Частка випускників шкіл в загальній кількості учасників ЗНО з математики становить 71%.