Кілька років поспіль не було замовляли жодного тесту ЗНО кримськотатарською мовою

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 10 вересня сказав в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

“УЦОЯО щороку здійснює переклад тестів мовами національних меншин. Палітра доволі широка — російська, угорська, польська, молдовська, румунська, кримськотатарська. Це ті мови, які заявлено і зазначено в наказі МОН, і ми маємо виконувати це розпорядження, незважаючи на кількість таких учасників. Навіть якщо таких учасників зареєструвалося 1-2. На превеликий жаль, декілька років поспіль учасників, які б виявили бажання складати тест кримськотатарською мовою, немає. Хоча кримськотатарська національна меншина доволі потужна в Україні, але з огляду на об’єктивні обставини і відсутність закладів освіти, де навчання здійснюється виключно кримськотатарською мовою, як результат діти, реєструючись на тестування, не обирають цю мову, як мову перекладу”, - сказав Бойко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними УЦОЯО, участь в зовнішньому незалежному оцінюванні в поточному році взяло 379 254 особи.

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З таких предметів як Історія України, математика, фізика, хімія, біологія, складати тест українською мовою виявили бажання понад 90% учасників ЗНО.

Зокрема, складати тест російською мовою: з історії України виявили бажання 2,55% (6 732 особи), з математики — 6,68% (12 437 осіб), фізики — 7,8% (2 192 особи), хімії — 6,22% (878 осіб), біології — 4,07% (4 639 осіб), географії — 3,99% (5 225 осіб) учасників ЗНО.

Угорською мовою складати ЗНО виявили бажання: з історії України 0,21% або 565 осіб, з математики — 0,19% або 356 осіб, фізики — 0,1% або 29 осіб, хімії — 0.13%, або 19 осіб, біології — 0,31% або 352 особи, географії — 0,15% або 193 особи.

Переклади тестів ЗНО іншими мовами замовили ще менша кількість учасників ЗНО. Основна сесія ЗНО проходила в Україні з 25 червня по 17 липня.