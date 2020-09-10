Учасників ЗНО з найкращими результатами будуть преміювати

В наступному році учасники ЗНО які отримали найвищі результати, будуть відзначати преміями.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це на брифінгу 10 вересня сказав в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

“Зараз на рівні Міністерства освіти та науки розробляється нормативно-правовий документ, який дозволить щороку встановлювати грошову винагороду для учасників, які будуть отримувати за сумою своїх результатів найвищі оцінки. Такі діти будуть відзначатися преміями Президента України. Сподіваємося, що така практика буде започаткована”, - сказав Бойко.

Він додав, що це має бути одноразова грошова виплата.

У 2020 році за даними УЦОЯО, в Україні 455 учасників ЗНО отримали найвищий результат – 200 балів.

Зокрема 8 з української мови та літератури, 49 — з історії України, 149 — з математики, 83 — з англійської мови, 3 — з географії, 44 — з біології,66 — з фізики, 49 — з хімії, 3 — з німецької мови, 1 — з французької мови.

Традиційно найбільше учнів, що склали тести на 200 балів, в Києві — 108, у Львівській області — 64, у Дніпропетровській області — 36, у Харківській області — 32.

200 балів ЗНО з двох тестів отримали 36 осіб, серед яких 27 хлопців і 9 дівчат.

За даними УЦОЯО, 25 осіб склали на 200 балів математику та фізику, 4 особи — математику та хімію, 2 особи — математику та англійську мову, 1 особа — математику та біологію, 1 особа — математику на українську мову та літературу. Три учасники ЗНО склали на 200 балів тести з біології та хімії.

Учасників, які отримали 200 балів з трьох або чотирьох предметів в 2020 році немає.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з 20 випускниками шкіл, які отримали найвищі результати ЗНО у 2020 році.