Вступна кампанія: оприлюднили результати додаткової сесії ЗНО

Учасники додаткової сесії ЗНО отримали результати тестування.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

"На інформаційних сторінках учасників розміщено результати додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів. Учасники додаткової сесії мають можливість сформувати та роздрукувати інформаційну картку, що є додатком до сертифіката ЗНО", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО нагадали, що подати апеляційну заяву щодо результатів ЗНО можна протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета, враховуючи день оголошення.

Як повідомляв Укрінформ, додаткова сесія ЗНО тривала з 23 червня по 11 липня. Основна сесія ЗНО відбулася з 26 червня по 17 липня. Вступна кампанія у заклади вищої освіти розпочалася 1 серпня, з 5 серпня розпочався прийом заяв на вступ у магістратуру, з 13 серпня - прийом заяв на вступ на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти.