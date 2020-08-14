Абітурієнти створили вже понад 200 тисяч е-кабінетів

Вступники у заклади вищої освіти створили 226 008 електронних кабінетів та подали до університетів 235 482 заяви.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє державне підприємство "Інфоресурс".

Так, за його даними, в електронній системі для вступу в заклади вищої освіти абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, створили 173 647 електронних кабінетів, з них активовано 173 622 . Вступники вже подали 139 443 заяви до закладів вищої освіти.

Вступники в магістратуру створили 52 361 електронний кабінет, з них активовано 52 359. Для вступу в магістратуру вже подано 96 039 заяв.

Як повідомлялося, 13 серпня стартував III етап кампанії зі вступу до вишів – розпочалося подання електронних заяв, яке триватиме до 22 серпня.