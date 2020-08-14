Вступна кампанія: на "гарячій лінії" пояснили проблеми з входом у е-кабінети

Абітурієнтам радять не панікувати - в свої електронні кабінети вони не можуть зайти через перенавантаження системи, і сьогодні вдень ситуація має виправитися.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили на «гарячій лінії» Системи подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України.

Там пояснили, що абітурієнти по всій Україні масово ще з учорашнього вечора не можуть увійти до своїх електронних кабінетів, що пов’язано з піковим відвідуванням сайту у перший день подання заяв на вступ.

«Абітурієнт або взагалі не може зайти до кабінету - він не вантажиться, або з’являється повідомлення про помилку з’єднання з сервером. Не потрібно панікувати. Спробуйте зайти до свого електронного кабінету сьогодні вдень», - порадили на "гарячій лінії".

Дзвінок нашого кореспондента був у черзі 10-ий, що свідчить про високу стурбованість абітурієнтів неможливістю увійти до свого кабінету.

Як повідомлялося, 13 серпня стартував III етап кампанії зі вступу до вишів – розпочалося подання електронних заяв, яке триватиме до 22 серпня.