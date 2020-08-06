Вступна кампанія до 18 вишів з окупованих територій триватиме до 23 жовтня – ректор ТНУ

Цьогоріч вступна кампанія до 18 вищих навчальних закладів з окупованих територій - Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського, що нині діє в Києві, та 17 вишів з Донбасу - триватиме 5 місяців і завершиться 23 жовтня.

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу ректор ТНУ Володимир Казарін.

«Якщо вступна кампанія в українських вишах ще не почалася, то у вишах з окупованих територій вона стартувала ще 9 червня і закінчиться цього року аж 23 жовтня. Це пов'язано з тим, що дітям у літній період дуже важко перетнути «кордон». Випускників з Криму намагаються під різними приводами затримати… Буває, лише з другої або третьої спроби вони долають адмінкордон. І ми їх чекаємо довгих п'ять місяців, щоб прийняти до університету. І вони це знають!» - розповів Казарін.

Ректор ТНУ додав, що з 9 червня до очолюваного ним закладу та коледжу при університеті зарахували майже 200 осіб, тож головна вступна кампанія ще попереду.