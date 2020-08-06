Змішане навчання у вишах може стати нормою і після епідемії – ректор ТНУ

Поєднання онлайн- та офлайн-навчання, що обговорюється як можливий варіант на час карантину, може стати оптимальним для вищих навчальних закладів і після епідемії коронавірусу.

Таку думку висловив в інтерв’ю Укрінформу ректор Таврійського національного університету Володимир Казарін.

"Розмови про те, що дистанційка все витіснить, - кон'юнктурні й помилкові. Цього ніколи не буде. Також помиляються ті, хто каже, що дистанційка - це тимчасово, а потім повернеться на сто відсотків традиційне викладання, віч-на-віч. Це теж неправильна позиція. Ми, ті, хто працює у вишах, - це вже усвідомили», - сказав Казарін.

Він додав, що дистанційна система у вищій освіті була завжди. Це, зокрема, й індивідуальні плани для найбільш успішних студентів, які самі навчалися і приходили лише складати заліки та іспити.

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«Я думаю, що, можливо, відсотків на 45-55 освіта буде здійснюватися дистанційно. Тому що, приміром, якщо людина вивчає фізику, то такі предмети, як психологія, культурологія або історія вона може опанувати, слухаючи у записах блискучих лекторів. Для них це важливо, в жодному разі від цього не можна відмовитися, але це допоміжна у професійному сенсі освіта. А от сама собою фізика, або хімія, або філологія, або, приміром, для музиканта володіння інструментом - цьому дистанційно навчити не можна. Тут поруч має бути викладач, з цього виростає поняття вчитель і наукова школа», - підкреслив Казарін.

Він також зазначив, що COVID не вічний, і в студентів буде можливість навчання в аудиторії.

«Інша річ, що в університеті майбутнього, напевно, дні два на тиждень будуть лекційні заняття, а решта – практика, семінари, і теж не в старому сенсі. Вони будуть профільними - у виробничих цехах, бібліотеках, дослідницьких інститутах, одне слово, там, де тобі належить працювати. Цього вимагатиме так звана дуальна освіта», - переконаний ректор ТНУ.

За його словами, важливу частину становитиме самоосвіта, адже знання змінюються кожні 10-12 років, часом докорінно, і треба їх заново опановувати.

«Це не просто гасло, ми справді будемо вчитися все життя, кожні два-три-чотири роки підвищуючи та змінюючи свою кваліфікацію. COVID не лише легалізував дистанційку, а й запустив світовий брейнстормінг у розвитку системи освіти», - наголосив Казарін.