Карантин "зачепив" мільярд студентів і школярів у 160 країнах

Закриття шкіл і вишів через пандемію коронавірусу порушило освітній процес для 1 мільярда студентів і школярів у 160 країнах світу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

Також принаймні 40 мільйонів дітей у всьому світі пропустили навчання «в критичний дошкільний рік».

За словами генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша, пандемія коронавірусу призвела до найбільшого порушення освіти в історії. Гуттеріш попередив, що світу загрожує «катастрофа поколінь, яка може розгубити незліченний людський потенціал, підірвати десятиліття прогресу і посилити вкорінену нерівність».

Генсек ООН зазначив, що ще до пандемії світ зіткнувся з «кризою навчання», коли більше ніж 250 мільйонів дітей не відвідували школу, а чверть учнів середніх шкіл у країнах, що розвиваються, кидають школу.

Згідно з глобальним прогнозом ЮНЕСКО і партнерських організаціяй, існує ризик, що близько 23,8 млн дітей і підлітків від дошкільного до університетського віку з 180 країн світу можуть кинути школу або не мати доступу до школи наступного року через економічні наслідкі пандемії.