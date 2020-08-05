Абітурієнти створили понад 110 тисяч електронних кабінетів

Як передає Укрінформ, такі дані з посиланням на ДП "Інфоресурс" наводить пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Протягом перших чотирьох діб активної фази вступної кампанії створено 110 237 е-кабінетів майбутніх бакалаврів, з яких активовано 110 211. Найбільше електронних кабінетів створено у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. Найменше кабінетів зареєстровано в Чернівецькій, Луганській та Тернопільській областях", - йдеться у повідомленні.

Майбутні магістри станом на 9:00 5 серпня зареєстрували 26 798 електронних кабінетів, з яких активували 26 782. Найбільше електронних кабінетів – 8 570 – створено під час першого дня їхньої реєстрації, 1 серпня.

У МОН звернули увагу, що подання заяв на вступ для бакалаврів починається із 13 серпня і триватиме до 22 серпня, тож зараз вступники мають можливість перевірити правильність усіх документів та визначитись із пріоритетами, оскільки якщо вони зареєструють першу заяву, змінити це вже буде неможливо.

Прийом заяв на магістратуру почався 5 серпня.

На сайті МОН розміщено інструкції та відеороз'яснення щодо того, як створити електронний кабінет і подати через нього заяви на вступ до закладів вищої освіти.

Як повідомляв Укрінформ, т.в.о міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що навчальний рік для першокурсників бакалаврату та магістратури має розпочатися з 15 вересня, для студентів старших курсів. - з 1 вересня. Водночас зважаючи на те, що університети мають автономію, кожен виш може визначити свою дату початку навчання.