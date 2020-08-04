Вступна кампанія: що робити, коли е-кабінет видає "помилку"

Вступникам, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет через помилки у документах про повну загальну середню освіту, не потрібно отримувати їхні дублікати, а необхідно звернутись до сервісу підтримки електронних кабінетів вступників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Вступникам, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет через помилки у документах про повну загальну середню освіту, необхідно звернутись до сервісу підтримки електронних кабінетів вступників (забезпечується технічним адміністратором ЄДЕБО ДП “Інфоресурс”), надіславши на електронну пошту відповідного електронного листа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що листи мають містити: тему “Помилка при реєстрації П3.3.1” – при помилці “П3.3.1 Помилка при реєстрації: в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є розбіжності в даті народження, вказаними в документі про ПЗСО та сертифікаті ЗНО”; тему “Помилка при реєстрації П3.3.2” – при помилці “П3.3.2 Помилка при реєстрації: в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є розбіжності в ПІБ, вказаними в документі про ПЗСО та сертифікаті ЗНО”.

Також до листа необхідно додати: сканкопії (фото) свідоцтва/атестата про ПЗСО (з ПІБ, серією, номером, датою видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорта (з ПІБ, серією, номером, датою видачі, терміном дії (для ID-паспорта)), скріншоти з помилкою.

Як повідомляється, у разі виявлення вказаних вище помилок, їхнє тимчасове виправлення здійснює ДП “Інфоресурс” без необхідності негайної заміни документа (виготовлення дубліката) – це дасть можливість вступникам подати електронні заяви. Виготовлення дублікатів повинно бути здійснено не пізніше 1 листопада 2020 року.

Зазначається, що відповідний лист МОН направлено до керівників закладів вищої та фахової передвищої освіти та керівників департаментів/управлінь освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій.