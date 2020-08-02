Вступна кампанія: абітурієнти вже створили понад 40 тисяч е-кабінетів

За перший день вступної кампанії в Україні абітурієнти створили понад 40 тис. електронних кабінетів.

Як передає Укрінформ, про це у Facebook повідомляє державне підприємство "Інфоресурс".

Так, за даними ДП "Інфоресурс" з початку реєстрації створено електронних кабінетів для вступу з сертифікатом ЗНО - 40 170, яких активовано 40 125.

Для вступу в магістратуру абітурієнти створили 8811 кабінетів, з яких 8806 активовано.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня в Україні розпочалася вступна кампанія до закладів вищої освіти. Абітурієнти можуть подати до 5 заяв на навчання на бюджет на основі сертифікатів ЗНО.

Реєстрація електронних кабінетів триває з 1 серпня до кінцевої дати подання заяв.

Прийом заяв - з 13 по 22 серпня. Вступні іспити, творчі конкурси - з 1 по 12 серпня (на бюджет), з 13 по 22 серпня (контракт). Співбесіди - з 16 по 18 серпня. Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування - до 12 години 27 серпня. Подача документів для зарахування на бюджет - до 18 години 31 серпня.