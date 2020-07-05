Вступна кампанія: абітурієнтів з 200 балами ЗНО може бути більше, ніж торік

Випускників, які цьогоріч наберуть на зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) 200 балів, найімовірніше, буде більше, ніж торік.

Таку думку висловив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко в інтерв’ю ZN.UA.

"Порівняно з минулим роком, порогові бали за тест буде встановлено низькі. Так ми зробили під час пробного тестування. І це зміна істотна. Її більше відчують ті абітурієнти, котрі успішно складуть тестування і опиняться на верхівці рейтингової шкали. Грубо кажучи, дітей, які нинішнього року наберуть 200 балів на ЗНО, може бути значно більше, ніж торік", - сказав він.

Бойко пояснив, що пороговий бал "склав/не склав", до якого прив’язана шкала оцінок за ЗНО, визначають спеціально створені експертні групи в регіональних центрах. І цього року їхню увагу акцентували на тому, що необхідно насамперед зважити на обставини, які склалися в державі, - багатомісячний період дистанційного навчання через карантин.

"Це означає повну відповідальність дитини за результати свого навчання і мінімальний вплив учителя не лише на підготовку, а й на її коригування", - наголосив в.о. директора УЦОЯО.

Тож, за його словами, якщо торік пороговий бал з української мови становив 24, а нинішнього року на пробному ЗНО — лише 19, то це означає, що ті абітурієнти, котрі торік не склали ЗНО (отримали 20, 21, 22, 23 тестові бали), нинішнього року з такою самою кількістю балів його пройшли б.

Бойко уточнив, що бали за цей іспит виставляються за двома шкалами: тестові (від 1 до 58) і рейтингові (від 100 до 200). "Нижня межа у 100 балів — це і є той пороговий бал, точка відліку, до якої прив’язується рейтингова шкала", - нагадав він.

В.о. директора УЦОЯО також зауважив, що на ЗНО з математики неявка становила 20%, з української мови — 26%.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2020 стартувала 25 червня тестуванням з математики. 30 червня відбулося ЗНО з української мови і літератури.