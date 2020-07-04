Шкарлет каже, що для заочників ЗНО можна було би скасувати

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет переконаний, що для тих, хто вступає на заочні відділення вишів, можна було би скасувати обов’язкову на сьогодні вимогу щодо здачі ЗНО.

Про це він заявив в інтерв’ю "Лівому берегу".

"Я завжди кажу так: от є певна думка, дискусія, давайте подумаємо про цю ситуацію. Стосовно ЗНО по заочному навчанню. От уявіть, людина працює, має фахові навички і їй треба формально підтвердити свої знання, отримати внормовану державою корочку. Ця людина закінчила навчальний заклад років 20 тому, і хоче навчатись на заочному, за профілем, без відриву від роботи і не на бюджеті. Чому їй не дати шанс? Із забороною у майбутньому переводитися на денну форму навчання або отримувати бюджетне фінансування. І на дипломі ззаду або в додатку написати, що людина закінчила заочну форму навчання. Єдиний аргумент проти: ми видаємо один диплом. Це можна виправити. У Радянському союзі завжди показували, що людина закінчила заочну форму, і нічого такого. Ну, яка різниця?", - сказав Шкарлет.

Також він запропонував кореспонденту видання скласти ЗНО "для цікавості". І заявив, що сам він, на його думку, склав би ЗНО, "звичайно, не на вищий бал" лише завдяки тому, що регулярно займається із власною дитиною. Загалом, на думку в.о. міністра, доросла людина має невеликі шанси на ЗНО.

Разом з тим Шкарлет у випадку з абітурієнтами денних відділень вважає ЗНО єдиним на сьогодні інструментом, який "зрівняв у можливостях багату і бідну дитину, сільську і міську. Доповнюючи ЗНО регіональним коефіцієнтом і галузевим коефіцієнтом, ми тим самим вирівнюємо вступ", - додав він.