Шкарлет не уявляє, як діти можуть дистанційно піти у перший клас

1 вересня діти мають піти до школи. Можливо Міносвіти запровадить змішану форму – частково офлайн, частково онлайн, чи відвідування школи змінами. Нині опрацьовуються запасні варіанти.

Про це в інтерв’ю "Лівому берегу" заявив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

"Перш за все, те, що стосується COVID-19. Діти повинні піти в школу", - заявив очільник МОН.

Він пояснив, що не уявляє собі, "яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знов дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі", - додав Шкарлет.

За його словами, опрацьовуються запасні варіанти. "Можливо, буде змішана форма відвідування школи – частково офлайн, частково онлайн. Можливо, будуть діти по змінах ходити. Потрібно напрацювати матеріали не лише безпечності санітарних умов, а ще й умов навчання для того, щоб діти отримували соціалізацію", - розповів в.о. міністра.

Шкарлет додав, що спілкувався з величезною кількістю батьків, "які наполегливо звертають увагу на те, що дистанційна освіта – це не зовсім освіта. Якщо в родині один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша шкода, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звісно, батьки повинні сидіти з дитиною, але їм треба ще заробляти на життя. Це є величезна соціальна проблема. Якщо в нас буде тільки дистанційне навчання – буде соціальне сирітство", - вважає Шкарлет.

Як повідомлялося, 3 липня під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд передбачає можливість дистанційного навчання в школах, що, втім, не відміняє традиційного навчального процесу. За умови помірного розвитку ситуації навчальний процес у школах буде розпочатий з дотриманням елементів захисту дітей і вчителів, що передбачає масковий режим, дезінфекцію, дотримання дистанції.

З 12 березня в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції було запроваджено карантин. Зокрема, були закриті усі навчальні заклади.

До 31 липня відповідно до рішення уряду діє адаптивний карантин. Нині заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більш як 10 осіб, крім участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК", а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, зокрема тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден.