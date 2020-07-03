Кабмін проводить розслідування щодо звинувачень Шкарлета у плагіаті – Шмигаль

Кабінет міністрів проводить розслідування щодо звинувачень Сергія Шкарлета, на якого покладено виконання обов'язків міністра освіти та науки, у плагіаті.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми проводимо відповідне розслідування, і про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Давайте ми дочекаємося, і пан Шкарлет особисто ініціював ці речі, ми дочекаємося результатів, представимо і будемо тоді предметно вести розмову на цю тему", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і науки і поклав на нього виконання обов'язків міністра.

Раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

30 червня біля Кабінету міністрів пройшла акція студентів і науковців, які протестували проти призначення Шкарлета в.о. міністра освіти та науки.

Представниця антиплагіатної ініціативи “Дисергейт” Світлана Вовк зазначила на акції, що факт академічного плагіату у дисертаційній роботі Шкарлета доведено.

“Саме наш викривач викрив факт академічного плагіату в роботі в.о. мінстра освіти ... Академічний плагіат неприйнятний, це ознака паразитизму, вторинності. ...Ми проти академічного плагіату як прояву деградації вищої освіти та науки України. Тому не місце людині, яку викрили на академічному плагіаті, у високих кабінетах. Ми проти негативного відбору кадрів, який ми бачимо на цьому прикладі”, - заявила Вовк.

Посада міністра освіти і науки залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.