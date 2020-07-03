Шкарлета призначили із випробувальним терміном - Шмигаль

Сергія Шкарлета було призначено в.о. міністра освіти та науки зі своєрідним випробувальним терміном, і він має можливість проявити себе протягом наступних місяців.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На пана Сергія Шкарлета як на заступника міністра освіти і науки тимчасово покладено виконання обов'язків. Це важливий момент. Вважаю, що пана Шкарлета ми фактично призначили з можливістю проявити себе протягом наступних декількох місяців, і це своєрідний випробувальний термін. З такою позицією погоджується і значна кількість народних депутатів", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що нещодавно Шкарлет на засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти науки та інновацій представляв своє бачення першочергових кроків як очільника МОН на 2020 рік.

"Це дуже позитивний крок, оскільки людина в перший же тиждень роботи на своїй посаді вже працює з комітетом. Тепер треба ще показати вміння реалізовувати те, що написано", - зауважив глава уряду.

На його думку, спілкування Шкарлета з комітетом є можливістю для виконувача обов'язків міністра "розвіяти міфи чи спекуляції, які відбуваються навколо його призначення"

Шмигаль також вважає важливим наявність у програмі Шкарлета серед першочергових кроків "великого блоку, який стосується науки та інновацій".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і науки і поклав на нього виконання обов'язків міністра.

Раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

30 червня біля Кабінету міністрів пройшла акція студентів і науковців, які протестували проти призначення Шкарлета в.о. міністра освіти та науки.

Посада міністра освіти і науки залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.