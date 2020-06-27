Шмигаль пояснив, чому в уряд призначили Шкарлета

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що новопризначений виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет має ясне бачення ситуації і менеджерський досвід.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC News Україна.

"В чоловіка добре і ясне бачення, має менеджерський досвід. Це були характеристики, які зібрання провідних ректорів давали йому під час зустрічі з Президентом", - зауважив глава уряду.

Він нагадав, що кандидатуру Шкарлета на зустрічі з Президентом висунули ректори вишів.

«Ми мали з ним (Шкарлетом - ред.) і формальну співбесіду, і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки", - розповів Шмигаль.

На запитання про відмову Верховної Ради призначити Шкарлета міністром глава уряду відповів: "Як такої відмови парламенту не було. Ми говоримо про те, що виконання обов'язків міністра освіти та науки - це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм".

Водночас Прем'єр-міністр не зміг відповісти, як довго Шкарлет може перебувати у статусі в.о. міністра.

"Парламент вже збирається йти на канікули. А міністрів призначає парламент. Думаю, традиційний тримісячний термін - це той час, за який людина може ознайомитись із ситуацією і проявити своє бачення чи професіоналізм на посаді", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 червня призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і виконувачем обов'язків міністра.

Раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.