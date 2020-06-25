Уряд призначив Шкарлета в.о. міністра освіти

Кабінет міністрів призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і виконувачем обов'язків міністра.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас відбувається призначення заступника міністра освіти та науки та покладання виконання обов'язків на Шкарлета Сергія Миколайовича. Я принагідно дякую Любомирі Степанівні (Мандзій - ред.) за такий тягар, який вона несла із честю та гідністю, виконуючи обов'язки міністра освіти", - сказав Шмигаль.

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Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного університету "Чернігівська політехніка".

Народився 19 жовтня 1972 року в місті Коканд Республіки Узбекистан. Має два дипломи про вищу освіту за спеціальностями "інженер-математик" та "економіст".

Ректором Чернігівського державного технологічного університету став у травні 2010 року, на той час був наймолодшим ректором в Україні.

У 2004 та 2010 роках на президентських виборах Шкарлет підтримував кандидатуру Віктора Януковича. Був членом Партії регіонів, від цієї політсили обирався депутатом Чернігівської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 рр.).

У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка, але не був обраний.

У 2016 році Шкарлет був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. У 2017-му, у складі колективу, - Державною премією України в галузі освіти.

Із 2016 року Шкарлет очолює Експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва МОН України.