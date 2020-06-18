Комітет Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти

Про це журналістам сказала секретар комітету Наталія Піпа (фракція "Голос"), повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 18 червня перед початком пленарного засідання Верховної Ради фракція партії "Слуга народу" провела засідання, на якому, перш за все, обговорювалося питання Програми діяльності уряду.

Напередодні, 17 червня, у Раді було зареєстровано проєкт постанови про призначення Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Ініціатором документа є Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кандидатуру Шкарлета на посаду міністра рекомендувала Президенту України Рада ректорів.

Посада міністра освіти і науки вакантна з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку. Зараз МОН у статусі виконуючої обов'язки міністра очолює Любомира Мандзій.

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного університету "Чернігівська політехніка".

Народився 19 жовтня 1972 року в місті Коканд Республіки Узбекистан. Має два дипломи про вищу освіту за спеціальностями "інженер-математик" та "економіст". Ректором Чернігівського державного технологічного університету став у травні 2010 року, на той час був наймолодшим ректором в Україні.

У 2004 та 2010 роках на президентських виборах Шкарлет підтримував кандидатуру Віктора Януковича. Був членом Партії регіонів, від цієї політсили обирався депутатом Чернігівської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 рр.).

Читайте також: У Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення міністра освіти

У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка, але не був обраний.

У 2016 році Шкарлет був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. У 2017-му, у складі колективу, - Державною премією України в галузі освіти.

Із 2016 року Шкарлет очолює Експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва МОН України.