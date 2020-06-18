Зеленський попросив підтримати Шкарлета на посаду міністра освіти — депутат

Президент України Володимир Зеленський під час засідання фракції «Слуга народу», в якому він брав участь у режимі відеозв'язку, попросив депутатів підтримати кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Про це повідомив депутат від «Слуги народу» Олександр Качура у своєму телеграм-каналі.

«Пройшла зустріч фракції з Президентом по відеозв'язку. Говорили про підтримку програми уряду і закон про народовладдя», — зазначив він.

Разом з тим у наступному повідомленні депутат уточнив: «Президент попросив фракцію підтримати Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти».

Як повідомляв Укрінформ, вранці 18 червня перед початком пленарного засідання Верховної Ради фракція Партії «Слуга народу» провела засідання, на якому, перш за все, обговорювалося питання Програми діяльності уряду.

Напередодні, 17 червня, у Раді було зареєстровано проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти й науки.

Ініціатором документа є Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шкарлет-ректор Чернігівського національного технологічного університету.

Кандидатуру Шкарлета на посаду міністра рекомендувала Президенту України Рада ректорів.

Посада міністра освіти і науки вакантна з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Зараз МОН у статусі виконуючої обов'язки міністра очолює Любомира Мандзій.