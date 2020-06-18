Представник уряду у Раді припускає, що сьогодні не розглядатимуть призначення Шкарлета

Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан припускає, що парламент на засіданні 18 червня не розглядатиме кадрові питання, зокрема щодо призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки, у зв'язку з відсутністю відповідного рішення комітету.

Про це він поінформував в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Порядок денний сформований, і почне Рада з розгляду програми діяльності уряду — це доопрацьований документ. Стосовно кадрових питань у мене немає стовідсоткової впевненості, що вони будуть саме сьогодні. Є завтра (19 червня, — ред.) ще пленарний день — після години запитань можуть бути представлені питання. Але в будь-якому випадку вчора було зроблене подання Прем'єра на кандидатуру міністра освіти і науки. Для цього потрібно, щоб він був винесений у зал і щоб профільний комітет розглянув на своєму засіданні. Наскільки мені відомо, такого розгляду комітетом ще не було”, — зазначив Мокан.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 11 червня заявив, що ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет розглядається як один із кандидатів на посаду міністра освіти і науки.

Президентові кандидатуру Шкарлета на цю посаду рекомендувала Рада ректорів.

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Посада міністра освіти і науки вакантна з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Наразі МОН у статусі в.о. міністра очолює Любомира Мандзій.

Сергій Шкарлет — доктор економічних наук, ректор Національного університету "Чернігівська політехніка".