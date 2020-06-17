У Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення міністра освіти

Верховній Раді запропоновано призначити Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Відповідний проєкт постанови зареєстровано у парламенті за номером 3675.

У картці документа зазначається, що його ініціатором є Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначено також, що проєкт постанови передано на розгляд керівництву.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 11 червня заявив, що ректор Чернігівського національного технологічного універистету Сергій Шкарлет розглядається як один із кандидатів на посаду міністра освіти і науки.

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Президентові кандидатуру Шкарлета на цю посаду рекомендувала Рада ректорів.

Посада міністра освіти і науки вакантна з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Наразі МОН у статусі виконувачки обов'язків міністра очолює Любомира Мандзій.