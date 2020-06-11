Шмигаль розповів про зустріч із кандидатом на посаду міністра освіти Шкарлетом

Ректор Чернігвського національного технологічного універистету Сергій Шкарлет розглядається як один із кандидатів на посаду міністра освіти та науки.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ректор Чернігівського національного технологічного університету на сьогодні залишається одним з тих кандидатів, які потенційно можуть обійняти посаду міністра освіти та науки. Абсолютно повний сил, професійний чоловік, якого поважає наукове ректорське середовище. Тому він є в тому пулі, який я розглядаю як можливих кандидатів на сьогодні", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що проводить співбесіди з кожним кандидатом на посаду міністра особисто, оскільки це його "право і прерогатива".

Прем'єр-міністр поінформував, що мав бесіду зі Шкарлетом після того, як Президентові його кандидатуру на посаду міністра освіти та науки рекомендували рада ректорів.

"У Президента була зустріч з ректорами, ректорське середовище висунуло його (Шкарлета - ред.) кандидатуру як одного з потенційних кандидатів на крісло міністра освіти. Відповідно, відбулася і моя зустріч з ним, розмова наша у вигляді співбесіди і формування взагалі відучуття філософії один одного щодо реалізації стратегії освітнього розвитку в Україні", - поінформував Шмигаль.

За його словами, по інших міністерствах, які на сьогодні залишаються без очільників, так само є пул кандидатів.

"Як тільки сформуємо..., будемо розуміти, що ці люди мають бачення, мають стратегію, відповідальність, необхідні якості, - ці кандидатури будуть винесені на розгляд комітетів. І Верховної Ради, відповідно, після того, як проконсультуємося з комітетами", - сказав Шмигаль.

Він додав, що уряд радиться з Президентом щодо призначень у міністерства.

"З Президентом України ми радимося, я ніколи не робив з цього секрету. І Президент з цього не робив секрету. По багатьох позиціях міністерських, скажемо так, звіряємо наші погляди. З деякими міністрами Президент також знайомився особисто до їх призначення, проводив розмови з ними. Тому що Президенту небайдуже - і доля уряду, і України, тому він глибоко залучений в багато процесів. Мені, наприклад, від цього легше, тому що коли є з ким звірити погляди і переконатися в тому, що ми не помиляємося, - це прекрасно", - зауважив Шмигаль.

Як повідомлялося, посада міністра освіти в Україні вакантна з березня 2020 року, коли разом з усім Кабміном була звільнена Ганна Новосад.

Наразі міністерство у статусі виконувачки обов'язків міністра очолює Любомира Мандзій.