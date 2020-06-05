У Міносвіти кажуть, що влітку випускників призивати до армії не будуть

Міністерство освіти і науки домовилося з Міноборони про те, що випускники шкіл і вищих навчальних закладів не призиватимуться на строкову службу цього літа.

Про це заявила в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій в ефірі "Громадського".

"Ми говорили з колегами з Міністерства для того, аби не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже у липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію", - зазначила вона.

Також Мандзій підтвердила, що вступна кампанія буде підставою для відстрочення призову.

"Зважаючи на обставини зміщення термінів вступної кампанії на сайті Міноборони є інформація про те, що вони зважили на це і дали доручення призовним комісіям врахувати це у своїх діях", - зазначила Мандзій.

В. о. міністра підтвердила, що це буде підставою для відстрочення призову.