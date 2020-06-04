Вступна кампанія: учасників ЗНО запрошують на тестування

З 4 червня на інформаційних сторінках учасників ЗНО розміщено запрошення-перепустки до пунктів тестування.

Про це повідомляє Центр оцінювання якості освіти.

"4 червня на інформаційних сторінках 379 493 учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року буде розміщено запрошення-перепустки, в яких зазначено адреси пунктів тестування і рекомендований проміжок часу, протягом якого учасники мають прибути до пунктів тестування і пройти процедуру допуску", - йдеться у повідомленні.

У Центрі повідомили, що в 2020 році зареєстровані учасники вибрали 1 227 154 тестування.

Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами є українська мова і література (369 767 зареєстрованих), історія України (264 081 зареєстрований), математика (186 204 зареєстрованих). З огляду на особливість Умов прийому до закладів вищої освіти значна кількість учасників вибирає також географію (130 957 зареєстрованих) та біологію (113 944 зареєстрованих).

Для проведення основної сесії ЗНО, яка розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії, Український і регіональні центри оцінювання якості освіти створили 82 890 аудиторій у 5188 пунктах тестування і вже надрукували 1 166 280 зошитів сертифікаційних робіт за вибраними учасниками предметами.