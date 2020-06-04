Вступна кампанія: учасників ЗНО запрошують на тестування

Вступна кампанія: учасників ЗНО запрошують на тестування

Укрінформ
З 4 червня на інформаційних сторінках учасників ЗНО розміщено запрошення-перепустки до пунктів тестування.

Про це повідомляє Центр оцінювання якості освіти.

"4 червня на інформаційних сторінках 379 493 учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року буде розміщено запрошення-перепустки, в яких зазначено адреси пунктів тестування і рекомендований проміжок часу, протягом якого учасники мають прибути до пунктів тестування і пройти процедуру допуску", - йдеться у повідомленні.

У Центрі повідомили, що в 2020 році зареєстровані учасники вибрали 1 227 154 тестування.

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Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами є українська мова і література (369 767 зареєстрованих), історія України (264 081 зареєстрований), математика (186 204 зареєстрованих). З огляду на особливість Умов прийому до закладів вищої освіти значна кількість учасників вибирає також географію (130 957 зареєстрованих) та біологію (113 944 зареєстрованих).

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Для проведення основної сесії ЗНО, яка розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії, Український і регіональні центри оцінювання якості освіти створили 82 890 аудиторій у 5188 пунктах тестування і вже надрукували 1 166 280 зошитів сертифікаційних робіт за вибраними учасниками предметами.

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