Випускники з окупованих територій матимуть змогу вступити до вишів навіть без ЗНО – Резніков

Випускники з окупованих територій матимуть змогу вступити до вишів навіть без ЗНО – Резніков

Укрінформ
Випускники шкіл з тимчасово непідконтрольної уряду території матимуть змогу вступити до українських навчальних закладів навіть за неможливості пройти ЗНО.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

«Ми в усілякий спосіб даємо інформацію, щоб всі діти, які не зможуть здати ЗНО, знали, що для них будуть можливості вступу. Зараз 91 ЗВО в Україні, на базі яких діють освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», готові прийняти їх без ЗНО», - заявив він.

За словами урядовця, якщо йдеться про унікальні спеціальності, такі випускники можуть перетинати КПВВ у супроводі одного з батьків і не проходити двотижневу обсервацію чи самоізоляцію.

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Водночас, на запитання про те, чи мають жителі окупованих територій можливість дивитися освітні програми українського телебачення, телеканал «Дім», Резніков сказав, що не має даних щодо кількості глядачів ТБ. У цьому контексті він нагадав, що сигнали на виконання рішень європейських інституцій були закодовані, що ускладнило ситуацію з транслюванням.

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