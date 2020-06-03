Випускники з окупованих територій матимуть змогу вступити до вишів навіть без ЗНО – Резніков

Випускники шкіл з тимчасово непідконтрольної уряду території матимуть змогу вступити до українських навчальних закладів навіть за неможливості пройти ЗНО.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

«Ми в усілякий спосіб даємо інформацію, щоб всі діти, які не зможуть здати ЗНО, знали, що для них будуть можливості вступу. Зараз 91 ЗВО в Україні, на базі яких діють освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», готові прийняти їх без ЗНО», - заявив він.

За словами урядовця, якщо йдеться про унікальні спеціальності, такі випускники можуть перетинати КПВВ у супроводі одного з батьків і не проходити двотижневу обсервацію чи самоізоляцію.

Водночас, на запитання про те, чи мають жителі окупованих територій можливість дивитися освітні програми українського телебачення, телеканал «Дім», Резніков сказав, що не має даних щодо кількості глядачів ТБ. У цьому контексті він нагадав, що сигнали на виконання рішень європейських інституцій були закодовані, що ускладнило ситуацію з транслюванням.