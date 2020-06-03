Олексій Резніков, віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Другого червня відбувся одноденний робочий візит до Берліна української делегації, до складу якої увійшли 4 політики, які безпосередньо займаються питанням мирного врегулювання на Донбасі. Було порушено широке коло питань – від двосторонньої співпраці до, і це було основним, розблокування в просуванні Мінського процесу, а також зроблено особливий акцент на темі деокупації Криму. Про те, які ініціативи української сторони обговорювалися з німецькими партнерами, а також чого Україна не боїться, в експрес-інтерв’ю Укрінформу розповів віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков. МИ ЗА 6 РОКІВ УЖЕ ВІДБОЯЛИСЯ - Пане Олексію, українська сторона висунула ініціативу зі створення майданчика для перемовин щодо деокупації Криму, про неї сказав у Берліні й глава МЗС Дмитро Кулеба. На якій стадії перебуває ця ідея? - Це залежить не тільки від нас. Ми порушуємо це питання. Ми розглядаємо всі варіанти, оскільки розуміємо, що самотужки буде важко, нам потрібна допомога партнерів. Партнери в нас є, вони нас підтримують. Але передчасно – говорити про дати і формати. У Берліні я був дуже приємно вражений: на зустрічах чітко прозвучала позиція Німеччини від різних посадовців, які підтримують Україну в збройному конфлікті з РФ. - Усім запам'ятався красивий хід у Мінській тристоронній контактній групі, коли наша делегація оголосила про російське громадянство так званих запрошених представників ОРДЛО. Але чимало хто побоюється, що Кремль зробить якийсь хід у відповідь. Ви цього не побоюєтесь? - Я знаю всіх членів української делегації, які сьогодні представлені в Мінську. У мене немає інформації, що в когось ще є якийсь паспорт, окрім українського. Я точно не маю жодного іншого, так само як народні депутати, які представлені там, Леонід Данилович – голова нашої делегації, з українським паспортом. Хай шукають. У нас єдина країна, єдине громадянство, у нас немає потреби змінювати його. Тут я нічого не чекаю.

- Наші політики, ви в їх числі, вчергове заявили, що воду в Крим постачати не будемо, допоки він окупований…. - Так, це принципова позиція: буде повна деокупація Криму, відновимо водопостачання. Допомагати окупаційній російській адміністрації ми не збираємося. - А немає побоювань, що Путін заради того, щоб воду отримати, вдасться до військових, силових заходів, до чергової спроби бліцкригу? - Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу. ПРО КОНСУЛЬТАТИВНУ РАДУ ЗАБУЛИ І РУХАЄМОСЯ ДАЛІ - Питання створення Консультативної ради при політичній групі Тристоронньої контактної групи, яке викликало неприйняття в українському суспільстві, в Берліні, як нам сказали, не обговорювалося. Як ви вважаєте, вона все ж може бути створена? - Не думаю. Немає відповіді від німецької сторони, від французької, від ОБСЄ. Тому це питання вже є недоцільним. Забули і йдемо далі. - Інша ідея, про представників окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи ТКГ у Мінську як запрошених осіб. Тут просувається процес? - Ми вже майже завершили консультації та співбесіди з кандидатами, які будуть з української сторони запрошеними представниками під час переговорів у ТКГ. - Це буде 10 людей? - Чому 10? Може 8, може 16. Залежно від порядку денного. У нас 4 робочих групи. Питання не в кількості, а в якості. - Останнім часом знову лунає ідея про те, що Будапештський меморандум може бути підставою для початку консультацій із країнами, які гарантували свого часу територіальну цілісність України, – окрім Росії. Ви це озвучували в Берліні? - Ми в Берліні багато чого озвучували. Втім, Німеччина не є учасником цього меморандуму, тому це не зовсім той майданчик. Але ми під час консультацій з німецькими колегами проговорювали потенційне партнерство зі США, Великобританією та іншими країнами цивілізованого світу. – Але ж «Баба Яга буде проти»… Росія все блокуватиме… - Позиція Росії, яка вчинила акт збройної агресії проти України, зрозуміла. Я ж говорю про необхідність початку консультацій із нашими союзниками.