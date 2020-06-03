Олексій Резніков, віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Другого червня відбувся одноденний робочий візит до Берліна української делегації, до складу якої увійшли 4 політики, які безпосередньо займаються питанням мирного врегулювання на Донбасі. Було порушено широке коло питань – від двосторонньої співпраці до, і це було основним, розблокування в просуванні Мінського процесу, а також зроблено особливий акцент на темі деокупації Криму.
Про те, які ініціативи української сторони обговорювалися з німецькими партнерами, а також чого Україна не боїться, в експрес-інтерв’ю Укрінформу розповів віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.
МИ ЗА 6 РОКІВ УЖЕ ВІДБОЯЛИСЯ
- Пане Олексію, українська сторона висунула ініціативу зі створення майданчика для перемовин щодо деокупації Криму, про неї сказав у Берліні й глава МЗС Дмитро Кулеба. На якій стадії перебуває ця ідея?
- Це залежить не тільки від нас. Ми порушуємо це питання. Ми розглядаємо всі варіанти, оскільки розуміємо, що самотужки буде важко, нам потрібна допомога партнерів. Партнери в нас є, вони нас підтримують. Але передчасно – говорити про дати і формати.
У Берліні я був дуже приємно вражений: на зустрічах чітко прозвучала позиція Німеччини від різних посадовців, які підтримують Україну в збройному конфлікті з РФ.
- Усім запам'ятався красивий хід у Мінській тристоронній контактній групі, коли наша делегація оголосила про російське громадянство так званих запрошених представників ОРДЛО. Але чимало хто побоюється, що Кремль зробить якийсь хід у відповідь. Ви цього не побоюєтесь?
- Я знаю всіх членів української делегації, які сьогодні представлені в Мінську. У мене немає інформації, що в когось ще є якийсь паспорт, окрім українського. Я точно не маю жодного іншого, так само як народні депутати, які представлені там, Леонід Данилович – голова нашої делегації, з українським паспортом. Хай шукають. У нас єдина країна, єдине громадянство, у нас немає потреби змінювати його. Тут я нічого не чекаю.
- Наші політики, ви в їх числі, вчергове заявили, що воду в Крим постачати не будемо, допоки він окупований….
- Так, це принципова позиція: буде повна деокупація Криму, відновимо водопостачання. Допомагати окупаційній російській адміністрації ми не збираємося.
- А немає побоювань, що Путін заради того, щоб воду отримати, вдасться до військових, силових заходів, до чергової спроби бліцкригу?
- Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу.
ПРО КОНСУЛЬТАТИВНУ РАДУ ЗАБУЛИ І РУХАЄМОСЯ ДАЛІ
- Питання створення Консультативної ради при політичній групі Тристоронньої контактної групи, яке викликало неприйняття в українському суспільстві, в Берліні, як нам сказали, не обговорювалося. Як ви вважаєте, вона все ж може бути створена?
- Не думаю. Немає відповіді від німецької сторони, від французької, від ОБСЄ. Тому це питання вже є недоцільним. Забули і йдемо далі.
- Інша ідея, про представників окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи ТКГ у Мінську як запрошених осіб. Тут просувається процес?
- Ми вже майже завершили консультації та співбесіди з кандидатами, які будуть з української сторони запрошеними представниками під час переговорів у ТКГ.
- Це буде 10 людей?
- Чому 10? Може 8, може 16. Залежно від порядку денного. У нас 4 робочих групи. Питання не в кількості, а в якості.
- Останнім часом знову лунає ідея про те, що Будапештський меморандум може бути підставою для початку консультацій із країнами, які гарантували свого часу територіальну цілісність України, – окрім Росії. Ви це озвучували в Берліні?
- Ми в Берліні багато чого озвучували. Втім, Німеччина не є учасником цього меморандуму, тому це не зовсім той майданчик. Але ми під час консультацій з німецькими колегами проговорювали потенційне партнерство зі США, Великобританією та іншими країнами цивілізованого світу.
– Але ж «Баба Яга буде проти»… Росія все блокуватиме…
- Позиція Росії, яка вчинила акт збройної агресії проти України, зрозуміла. Я ж говорю про необхідність початку консультацій із нашими союзниками.
ВНЗ ЧЕКАЮТЬ НА ВИПУСКНИКІВ ЗІ СХОДУ
- Питання гуманітарного характеру. Чи дивляться в ОРДЛО програми телеканалу «Дім», розраховані на українців, які живуть на тимчасово окупованій території? Чи є дані про охоплення аудиторії? Чи мають діти там можливість дивитися освітні програми українського ТБ, аби підготуватися до ЗНО?
- Зараз у мене немає даних, скільки людей дивляться телебачення.
Ви знаєте, що, на жаль, закодовані сигнали. Ми на виконання рішень європейських інституцій закодували сигнал. Це додало складнощів.
Але ми в усілякий спосіб даємо інформацію, щоб усі діти, які не зможуть здати ЗНО, знали, що для них будуть можливості вступу. Зараз 91 ЗВО в Україні, на базі яких діють освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», готові прийняти їх без ЗНО. Якщо йдеться про якісь унікальні спеціальності, вони можуть перетинати КПВВ у супроводі одного з батьків і не проходити двотижневу обсервацію чи самоізоляцію.
- І наостанок: ви особисто вірите взагалі в можливість найближчим часом досягти серйозних зрушень щодо врегулювання на Донбасі?
- Я – оптиміст. Якщо не віриш у те, що робиш, немає сенсу цим займатися.
Хтось вірив, що в минулому році відбудеться саміт у Парижі й буде розморожений Мінський процес? Мало хто. Хтось вірив, що ми зможемо звільнити наших бранців, у тому числі тих, хто був у Росії? Що ми повернемо моряків? Що заберемо наші кораблі? Мало хто. Але це відбулося. Тому, я вірю в хороше. Я переконаний, що треба зробити все, аби потім не жаліти, що щось не зробив.
Ольга Танасійчук, Берлін
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