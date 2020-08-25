В Україні за добу — 1 658 випадків коронавірусу

В Україні за добу — 1 658 випадків коронавірусу

Укрінформ
В Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Системи моніторингу РНБО.

Протягом доби зафіксовано 25 нових летальних випадків. Одужали – 346 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 2 318 смертей від COVID-19. Одужали – 52 870 осіб. Зараз хворіють – 53 227.

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За добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Чернівецькій – 204, Івано-Франківській - 179, Харківській -173, Тернопільській – 158 та Одеській – 112 областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні зареєстрували 1 799 випадків коронавірусу.

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