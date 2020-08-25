В Україні за добу — 1 658 випадків коронавірусу

В Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Системи моніторингу РНБО. Протягом доби зафіксовано 25 нових летальних випадків. Одужали – 346 осіб. Загалом в Україні зареєстровано 2 318 смертей від COVID-19. Одужали – 52 870 осіб. Зараз хворіють – 53 227. Читайте також: У світі зареєстрували понад 23,8 мільйона випадків коронавірусу За добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Чернівецькій – 204, Івано-Франківській - 179, Харківській -173, Тернопільській – 158 та Одеській – 112 областях. Як повідомлялося, напередодні в Україні зареєстрували 1 799 випадків коронавірусу.