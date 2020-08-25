У світі зареєстрували понад 23,8 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 25 серпня у світі зафіксовано понад 23,8 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

Як зазначається, загалом з 23 811 688 випадків COVID-19 817 005 - летальні, 16 360 529 осіб одужали. 1% або 61 718 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 4 350 людей.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (5 915 630), Бразилія (3 627 217), Індія (3 167 323) та Росія (961 493).

За ніч було зареєстровано 8 816 нових випадків, з них 3 541 у Мексиці й 2 442 в Індії. Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померла 431 особа, найбільша кількість смертей припадає на Мексику — 320.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 серпня лабораторно підтверджено 106 757 випадків COVID-19, з них за добу – 1 799.

Фото: Cathy Berx. ©Photo News