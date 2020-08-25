У віцепрем'єра Молдови підтвердили COVID-19, але уряд на карантин не збирається

Віцепрем'єр-міністр Молдови з реінтеграції Крістіна Лесник та радник прем'єр-міністра Молдови, гендиректор агентства міжетнічних відносин Микола Радіца заразилися коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

Радіца в соцмережі написав, що коронавірус у нього виявили ще 25 днів тому. І він дотепер перебуває у реанімації.

«На жаль, захворіла вся моя сім'я. Відколи я вийшов з коми, я не знаю про них нічого, оскільки ми лежимо в різних лікарнях», - зазначив радник прем'єра Молдови.

Трохи раніше в Бюро реінтеграції Молдови повідомили, що коронавірус виявили у віцепрем'єр-міністра Крістіни Лесник. Зараз вона проходить лікування вдома.

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Разом із тим радник прем'єр-міністра зі зв'язків з громадськістю Борис Харя запевнив, що спалаху COVID-19 в уряді немає, і кабінет не збирається на карантин.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано 23 800 736 випадків коронавірусу, у тому числі 816 534 летальних, одужали 16 347 684 особи.

Фото: МОЗ Молдови