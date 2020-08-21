Додон готовий протестувати на собі російську вакцину від коронавірусу

Президент Молдови Ігор Додон, який зараз перебуває з візитом у Росії, заявив, що готовий стати «першим з молдавських громадян», які протестували на собі російську вакцину проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив в ефірі передачі «Президент відповідає», пише NewsMaker.

Додон розповів, що випробування вакцини на іноземних громадянах стануть можливі, за його оцінками, в найближчі кілька тижнів.

«Я готовий запропонувати себе першим з молдавських громадян, щоб протестувати цю вакцину на собі. Як тільки її можна буде використовувати на іноземних громадянах, я приїду сюди (в РФ - ред.) або ми знайдемо іншу можливість протестувати цю вакцину на мені особисто», - заявив Додон, зазначивши, що таким чином має намір розвіяти «скептицизм деяких молдавських громадян, в тому числі і в офіційних колах».

«Я навіть готовий ризикнути здоров'ям, якщо це буде необхідно, щоб ця вакцина якомога швидше потрапила в Молдову», - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив про першу в світі зареєстровану вакцину від COVID-19. За його словами, одна з його дочок вже зробила щеплення російською вакциною від коронавірусу.

Станом на ранок 21 серпня в світі зафіксовано понад 22,8 млн випадків коронавірусу COVID-19.