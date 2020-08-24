Прем'єр Польщі прирівняв пандемію коронавірусу до світової війни

Прем'єр Польщі прирівняв пандемію коронавірусу до світової війни

Укрінформ
Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький заявив, що пандемія коронавірусу матиме наслідки, порівнянні зі світовою війною.

Про це він сказав під час відкриття форуму “Бачення розвитку” у Гдині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Коронавірус – це така сучасна світова війна, яка зовсім змінює розстановку сил, а принаймні, як здається, в результаті епідемії може відбутися суттєва зміна розстановки сил”,- наголосив Моравецький.

За його словами, пандемія є “поворотним моментом в економічній історії світу”.

Глава польського уряду зауважив, що його країна, на відміну від багатьох інших держав Західної Європи, на першому етапі змогла успішно впоратися з викликами, які несла пандемія.

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Станом на сьогодні в Польщі інфікувалося коронавірусом понад 62,3 тис. осіб, померли майже 2 тис. осіб. За останню добу зафіксовано 548 нових випадків інфікування.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі підтверджено 23 640 436 випадків COVID-19, з них 813 485 летальних, одужали 16 133 728 людей.

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