Лукашенко і Путін домовилися про випробування російської вакцини на білорусах

Лукашенко і Путін домовилися про випробування російської вакцини на білорусах

Укрінформ
Телефонна розмова президентів Білорусі і РФ Олександра Лукашенка і Володимира Путіна відбувся сьогодні (24 серпня) вдень, обговорювали ситуацію всередині Білорусі і на зовнішньому контурі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

«Президенти обговорили ситуацію всередині нашої країни і на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку», - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що глави держав обговорили питання боротьби з коронавірусом. Громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в РФ.

У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

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