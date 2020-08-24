Лукашенко і Путін домовилися про випробування російської вакцини на білорусах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.
«Президенти обговорили ситуацію всередині нашої країни і на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку», - йдеться в повідомленні.
Крім того, наголошується, що глави держав обговорили питання боротьби з коронавірусом. Громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в РФ.
У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.