Лукашенко заявив, що вчителям, які не підтримують державну ідеологію, не місце в школах

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в школах не повинні викладати ті, хто не хоче слідувати принципам державної ідеології.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеграм-канал TUT.by.

«І ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони у школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно», - заявив Лукашенко.

Як повідомлялося, в Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. У лікарні потрапили не менше 250 чоловік. Білоруські правозахисники повідомили принаймні про п'ятьох загиблих під час протестів.