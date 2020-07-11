На Тернопільщині призупинили роботу заводу через спалах COVID-19
Укрінформ
У Бережанах через спалах COVID-19 призупинили роботу заводу "Керамік".
Про це інформує бережанська районна адміністрація у Facebook.
"Виявлено спалах захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 на ТОВ ЗАВОД "Керамік", за результатами засідання прийнято рішення рекомендувати керівництву ТОВ ЗАВОД "Керамік" призупинити діяльність підприємства та вжити заходів щодо дотримання працівниками Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією", - йдеться у повідомленні.
Крім того, закладам громадського харчування та розважальним закладам рекомендовано обмежити діяльність до 22:00.
Нагадаємо: станом на ранок 10 липня у Тернопільській області виявили 2174 випадки COVID-19.