На Тернопільщині призупинили роботу заводу через спалах COVID-19

У Бережанах через спалах COVID-19 призупинили роботу заводу "Керамік".

Про це інформує бережанська районна адміністрація у Facebook.

"Виявлено спалах захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 на ТОВ ЗАВОД "Керамік", за результатами засідання прийнято рішення рекомендувати керівництву ТОВ ЗАВОД "Керамік" призупинити діяльність підприємства та вжити заходів щодо дотримання працівниками Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, закладам громадського харчування та розважальним закладам рекомендовано обмежити діяльність до 22:00.

Нагадаємо: станом на ранок 10 липня у Тернопільській області виявили 2174 випадки COVID-19.