На заводі крабових паличок в Одеській області - спалах COVID-19

Співробітники Чорноморського відділення поліції Одеської області розслідують обставини й причини інфікування коронавірусом 36 працівників компанії "Аквафрост", що спеціалізується на виготовленні крабових паличок та рибних пресервів.

Про це заявив на брифінгу керівник Одеського главку Нацполіції Олег Бех, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У поліцію надійшла інформація, яку перевірили правоохоронці, що співробітники компанії "Аквафрост", інфіковані коронавірусом, продовжують виходили на роботу. Ні адміністрацією, ні власниками заводу не було вжито належних заходів, щоб відправити хворих на лікарняний. І в подальшому захворювання почало поширюватись - наразі коронавірус виявлено у 36 заводчан "Аквафросту"", - зазначив Бех.

За його словами, є достатньо підстав вважати, що причиною поширення COVID-19 серед працівників заводу є занесення коронавірусної інфекції ззовні через недотримання елементарних карантинних вимог.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам) Кримінального кодексу України.