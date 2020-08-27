Ляшко назвав три міста, де можуть посилити карантин

Захворюваність на коронавірус може піднятися у Запоріжжі, Черкасах та Чернігові.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми відстежуємо показники, які вказують на динаміку, щоб ми могли впливати на ситуацію через нашу систему, щоб на місцях думали, де росте захворюваність, чому росте і як. І ми можемо попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступний спалах. Зараз ми бачимо, що захворюваність може піднятися у Запоріжжі, вже пішла в Черкасах, пішов Чернігів. Тобто немає ще показників для посилення карантинних обмежень, проте є стійкі відсотки збільшення кількості випадків", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.