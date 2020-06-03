25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став жорсткішим, зокрема заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року.

4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня.

20 травня уряд схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочинається другий етап пом’якшення карантинних заходів.

(ПРОДОВЖЕННЯ. ПРО ПОДІЇ З 12 БЕРЕЗНЯ ДО 12 КВІТНЯ ЧИТАЙТЕ ТУТ І ТУТ, А З 13 КВІТНЯ ДО 2 ЧЕРВНЯ - ТУТ І ТУТ).

3.06.2020

***

Зовнішнє незалежне оцінювання у столиці відбудеться, але участь у ньому пропонується взяти лише тим, кому воно необхідне для вступу до українських вишів.

***

Центр громадського здоров'я оприлюднив рекомендації щодо відвідування дитячих садочків в умовах пандемії COVID-19.

"Приводячи та забираючи дитину, батьки мають використовувати захисну маску та дотримуватись фізичного дистанціювання (не менше одного метра) з іншими людьми. Не слід дозволяти дитині брати з собою в садочок іграшки з дому та забирати іграшки з садочка до дому", - йдеться у рекомендаціях.

***

Медпрацівники Києва / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

***

Кабінет міністрів дозволив з 5 червня роботу закладів громадського харчування, проведення релігійних заходів, а також скасував вимогу щодо дотримання режиму самоізоляції для осіб віком від 60 років.

***

Уряд із 5 червня запустить внутрішні авіасполучення, а із 15 червня – міжнародні.

***

Станом на 3 червня 7 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

***

АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків за 90 діб до відправлення на 28 пар поїздів.

***

Ізраїль не планує відкривати авіасполучення з Україною, поки показники захворюваності на COVID-19 не знизяться практично до нуля.

***

В Україні станом на 3 червня на COVID-19 захворіли 4785 медичних працівників та 1791 дитина.

***

На Львівщині за минулу добу захворювання на коронавірус лабораторно підтвердили у 96 осіб, що стало новим антирекордом області.

***

Станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19. За добу - 483 нових випадків.