Степанов назвав області з найбільш напруженою ситуацією

Про це на брифінгу 26 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні у лікарнях першої хвилі 23 тис. ліжок, близько 4 тис. ліжок зайнято хворими на коронавірус. По всіх регіонах України різна ситуація, більш напружена вона в Чернівецькій та Закарпатській областях", - сказав Степанов.

Він зазначив, що МОЗ готується до розгортання лікарень другої хвилі, виходячи зі статистики захворюваності кожного дня, розгортання лікарень відбуватиметься за регіональним принципом.

"Основне завдання системи охорони здоров'я - надання медичної допомоги. І з цим завданням на сьогодні наша система справляється, про це свідчать конкретні цифри. Ми дуже зміцнили нашу систему за три місяці", - додав Степанов.

Як повідомлялося, станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу - 1 109 нових. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за добу зареєстровано у Львівській області - 209, м. Києві - 113, Рівненській області - 116, Закарпатській області – 93.