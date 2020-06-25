На Прикарпатті 11 закладів охорони здоров'я були підтоплені - Степанов

На Івано-Франківщині 11 закладів охорони здоров'я були підтоплені, але ситуація контрольована і Міністерство охорони здоров'я готується до можливих спалахів коронавірусної та кишкової інфекцій.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час включення в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Всього у нас в Івано-Франківській області 11 закладів охорони здоров'я того чи іншого рівня, які були підтоплені, але ситуація повністю контрольована", - сказав Степанов.

Він додав, що у лікарні міста Галич, у якій 9 хворих на коронавірусну хворобу, була проблема 24 червня із затопленими підвальними приміщеннями і проводилась підготовка до можливої евакуації.

"Були евакуйовані тільки три жінки-породіллі, всі решта не були евакуйовані. Ситуація повністю контрольована, там перебувають, в тому числі, 9 хворих на коронавірусну хворобу, але евакуація на даний момент не потребується, ситуація стабілізувалася", - додав Степанов.

Відповіжаючи на запитання, чи готові лікарні в Івано-Франківській області розміщувати людей, які опинились без житла внаслідок повені, Степанов зауважив, що таких запитів не надходило.

"Головне завдання закладів охорони здоров'я надавати медичну допомогу, і ці заклади в повному обсязі надають цю медичну допомогу... Щодо звернень по розміщенню людей в лікарнях, то таких не надходило до закладів охорони здоров'я. Якщо будуть надходити, то вирішуватимемо в конкретних випадках", - сказав міністр.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи готове міністерство до можливого спалаху коронавірусної хвороби у затоплених районах, Степанов зауважив: "Звичайно, окрім COVID-19... ми готуємось і до можливих спалахів і кишкової інфекції, тому що це вода, і таке можливо".

Як повідомлялося, 24 червня Прем’єр-міністр Денис ШМигаль відвідав з робочою поїздкою Івано-Франківську область. Там глава уряду координував діяльність органів влади та перевірив, які заходи вживаються для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

У четвер, 25 червня, Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

Кабінет Міністрів 25 червня ухвалив рішення спрямувати в західні області близько 700 млн грн на першочергові кроки у подоланні наслідків повені.

Внаслідок ускладенння паводкової обстановки у західних областях України підтоплено 285 населених пунктів, на Прикарпатті загинуло троє людей.

В Івано-Франківській області затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.