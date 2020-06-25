Зеленський вважає, що нормальне життя у затоплених районах відновиться найближчими днями

Президент Володимир Зеленський вважає, що нормальне життя у захоплених повінню районах Прикарпаття відновиться найближчими днями.

Про це він сказав під час включення з Івано-Франківщини в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі люди вражені масштабами роботи всіх наших служб, це правда, я хотів це побачити і почути від людей. Думаю, що повністю нормальне життя упродовж найближчих днів буде відновлено", - сказав Зеленський.

Він додав, що внаслідок повеней зруйновано більше 8 тис. будинків людей, затоплено близько 10 тис. га сільськогосподарської землі, зруйновані дороги, дамби, старі мости.

"Зараз відновили всі дороги державного значення, зараз наші працівники ДСНС та Нацгвардії, Нацполіції, Укравтодору, всі працюють тут. Ми тут разом. Також хочу подякувати місцевому населенню, вони працюють разом як професійні ДСНСники", - сказав Президент.

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Він нагадав, що уряд вже виділив кошти на відновлення регіону, який постраждав від повеней.

Як повідомлялося, у четвер Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

Кабінет Міністрів 25 червня ухвалив рішення спрямувати на захід України близько 700 млн грн на першочергові кроки у подоланні наслідків повені.

Внаслідок ускладенння паводкової обстановки у західних областях України підтоплено 285 населених пунктів, на Прикарпатті загинуло троє людей.

В Івано-Франківській області затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.